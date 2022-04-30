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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفجيرات تقطع الكهرباء عن ملايين الأفغان قبل عيد الفطر

انفجار في أفغانستان
انفجار في أفغانستان

قالت السلطات الأفغانية إن ملايين الأشخاص في 11 ولاية في أفغانستان حرموا من التيار الكهربائي السبت 30 أبريل 2022 بعد تفجير برجين لنقل الكهرباء غرب العاصمة كابول.

وقصف برجان في ولاية بروان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن العاصمة والولايات المجاورة.

وقال حكم الله مايواندي المتحدث باسم شركة الكهرباء الحكومية في بيان عبر الفيديو "فجر الأعداء برجي كهرباء بالقنابل".

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وأضاف أن خمسة فرق من الشركة تقوم بإصلاح العطل. وقال مايواندي "الأعمدة مثبتة على قمم الجبال وتحاول فرقنا إصلاحها". وأضاف أنه سيتم إجراء إصلاحات موقتة لعودة الكهرباء جزئيًا بحلول ليل السبت قبل إكمال التصليح الكامل في غضون أسبوعين.

وقالت الشرطة إنها أوقفت اثنين من المشتبه بهم على خلفية التفجيرات.

قامت العديد من المباني السكنية والشركات في كابول التي يبلغ عدد سكانها حوالى خمسة ملايين نسمة، بتشغيل مولدات خاصة السبت لضمان توفير الكهرباء قبل عيد الفطر.

وتعتمد أفغانستان إلى حد كبير على الكهرباء المستوردة من أوزبكستان وطاجيكستان ما يجعل خطوطها عبر البلاد هدفًا رئيسيًا للمتمردين.

أفغانستان الكهرباء عيد الفطر تفجيرات اخبار العالم

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