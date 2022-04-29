داعش يعلن مسئوليته عن هجوم أدى لمقتل 9 في أفغانستان

أعلن تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية عن هجوم مسجد مزار الشريف في أفغانستان، وأودى بحياة 9 أشخاص، يوم الخميس، وذلك حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مسؤول في وقت سابق، يوم الخميس، إن قنبلتين انفجرتا على متن شاحنتين لنقل الركاب في مدينة مزار الشريف شمالي أفغانستان مما أسقط ما لا يقل عن تسعة قتلى.

وقال محمد آصف وزيري المتحدث باسم القائد العسكري في مزار الشريف: ”وُضعت القنبلتان داخل الشاحنتين.. قُتل تسعة وأُصيب 13 بجروح نتيجة لهذين التفجيرين“.

وأضاف وزيري لوكالة ”رويترز“، أن شاحنتي النقل العام كانت تديرهما وتستخدمهما الطائفة الشيعية المحلية.

ووقع التفجيران في أعقاب انفجار بمسجد للشيعة في المدينة نفسها، الأسبوع الماضي، مما أودى بحياة 11 شخصا.

كما وقعت انفجارات الأسبوع الماضي في مدرسة ثانوية بمنطقة يغلب عليها شيعة الهزارة في غرب كابول، مما أدى إلى مقتل ستة على الأقل.

وكانت سلطات حركة طالبان التي تولت السلطة بعد انسحاب الغرب، قالت هذا الأسبوع، إنها قضت على القسم الأكبر من تنظيم داعش في أفغانستان.

لكن على الرغم من هذه التأكيدات، ما زالت الهجمات مستمرة في أجزاء كثيرة من البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الإثنين الماضي، إن ”الحكومة الإيرانية مستعدة لمشاركة تجربتها في محاربة الجماعات الإرهابية مع طالبان“.