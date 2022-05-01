قبل العيد .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الترمس؟

ساعات قليلة و يحل عيد الفطر المبارك ومع حلول هذه المناسبة يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الترمس فهو من المسليات المفضلة لدي الكثير في هذه المناسبة.

يتميز الترمس بأنه من البقوليات الصحية والتي ينصح دائمًا الخبراء والأطباء بتناولها كوجبة سناكس خلال اليوم، وذلك لأنها غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان.



فوائد تناول الترمس



-بروتين كامل

بالمقارنة مع البقوليات الأخرى ، فإن حبوب الترمس تتقدم على الحمص والفاصوليا والعدس ومصادر البروتين النباتية الشائعة الأخرى، تحتوي حبوب الترمس على ضعف كمية البروتين الموجودة في الحمص وما يقرب من 5 جرامات من البروتين أكثر من فول الصويا، يحتوي على 26 جرامًا من البروتين الكامل في كوب واحد من الفاصوليا المطبوخة ، أو 13 جرامًا من البروتين لكل 100 سعرة حرارية ، وفقًا لـ Superfoodly. كما أنها بروتين كامل ، مما يعني أنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية التسعة التي لا يستطيع جسمك صنعها والتي تحتاج إلى الحصول عليها من الأطعمة التي تتناولها.

- نسبة عالية من الألياف

بالإضافة إلى البروتين ، تعتبر حبة الترمس مصدرًا ممتازًا للألياف، في حين أن معظم البقوليات تحتوي على نسبة عالية من الألياف ، فإن حبوب الترمس تفوق معظم الأنواع الأخرى ، مما يجعلها غذاء قويًا لصحة الأمعاء، يحتوي كل 100 جرام من الفاصوليا على 18.9 جرامًا من الألياف - أي ما يعادل نصف كوب تقريبًا.

الألياف الغذائية في كوب من الفاصوليا المسلوقة هي ما يقرب من 30 في المائة من القيمة اليومية للبالغين مع عدد سعرات حرارية أقل من البقوليات الأخرى، قالت كارا لانداو ، أخصائية التغذية المسجلة والرئيس التنفيذي لشركة Uplift Food ، "إنها مصدر رائع وكثيف لكل من البروتين والألياف القابلة للذوبان في البريبايوتك مع الكربوهيدرات الليفية الإضافية مع القليل من النشا أو السكريات".

"حبوب الترمس تتناسب جيدًا مع المتطلبات الغذائية للعديد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحفاظ على مستويات السكر في الدم متوازنة ، وتغذية بكتيريا الأمعاء الجيدة ، والشعور بالشبع - كل هذا دون توفير سعرات حرارية عالية بشكل خاص لأولئك الذين يهتمون باستهلاك الطاقة لديهم . "

-غني بـالفيتامينات

يحتوي الترمس على سعرات حرارية قليلة ولكنه أعلى في العناصر الغذائية ، بما في ذلك الثيامين والريبوفلافين وفيتامين ج والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والحديد والزنك، تقف حبوب الترمس كواحدة من أفضل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 1 - حيث تحتوي على ما يكفي من فيتامينات ب المعقدة لتلبية العديد من القيم الغذائية اليومية، تحتوي حبوب الترمس أيضًا على كميات كبيرة من فيتامين B2 و B3 و B5 و B6 وفيتامين B9.

وتحتوي حبوب الترمس على فيتامين سي أكثر من أي بقوليات أخرى، كوب واحد من الترمس الخام يحتوي على 8.6 ملجم من فيتامين سي ، مما يعزز جهاز المناعة ، وصحة الجلد ، وأكثر من ذلك.

تعتبر حبوب الترمس أيضًا مصدرًا كبيرًا للفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والحديد والزنك، إنها منخفضة نسبيًا في الكربوهيدرات والدهون ، وتحتوي على سعرات حرارية أقل من الدهون مقارنة بالفاصوليا التي يتراوح متوسطها بين 10 إلى 20 في المائة من السعرات الحرارية على شكل دهون، كخيار للوجبات الخفيفة ، لديهم سعرات حرارية أقل بنسبة 80 في المائة من اللوز

-الوقاية من الأمراض

تم ربط تناول حبوب الترمس بالمساعدة في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية، وجدت إحدى الدراسات أن النظام الغذائي الغني بالترمس يرتبط بانخفاض مستويات الأنسولين وانخفاض ضغط الدم ، نظرًا لارتفاع نسبة الألياف.

إلى جانب عدد الألياف والبروتينات ، تحتوي حبوب الترمس على مستوى كبير من المواد الكيميائية النباتية التي تم ربطها بالوقاية من أمراض القلب التاجية ، وبعض أنواع السرطان ، وكذلك الأمراض التنكسية العصبية ، وهشاشة العظام.

وجدت دراسة أخرى أن حبوب الترمس تحتوي على مادة كونجلوتين - وهو بروتين معزول يزيد من استهلاك الجلوكوز في الخلية ويحافظ على استقرار الأنسولين، هذا التفاعل مفيد لأي شخص يعاني من مقدمات السكري، تقلل البقوليات نسبة الجلوكوز في بلازما الدم ، وهي مفيدة لفقدان الوزن.

المصدر: healthyfood.

