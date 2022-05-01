صحي ولذيذ .. طريقة عمل بسكويت الشوفان والعسل الأبيض

بسكويت الشوفان والعسل الابيض من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل، فيتميز هذا النوع بأنه صحي و يحتوي على عناصر غذائية ضرورية لجسم الأنسان.

قدمت الشيف عظيمة حمدي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بسكويت الشوفان والعسل الابيض بمذاق لا يقاوم.

مقادير بسكويت الشوفان والعسل الابيض



ثلاثة أرباع كوب دقيق شوفان

كوب وربع دقيق أبيض

ثلث كوب عسل

ثلث كوب زيت

نصف كوب سكر

١ بيضة

١ ملعقة صغيرة قرفة حسب الرغبة

١ ملعقة صغيرة زنجبيل بودر حسب الرغبة

بيكنج بودر



طريقة تحضير بسكويت الشوفان والعسل الأبيض



- في وعاء، يوضع الزيت مع العسل الابيض والسكر، يخفق بملعقة حتى التأكد من ان جميع المكونات مخفوقة جيدا، تضاف القرفة مع الجنزبيل ويخفق ثم توضع البيضة.

- يضاف الدقيق مع البيكنج بودر والشوفان المجروش، يخلط جيدا حتى الحصول على عجينة متماسكة صالحة للتشكيل.

- تفرد العجينة حيث ارتفاعها لا يزيد على 1سم، تقطع بالقطاعات حسب الشكل المفضل.

-ترص الاشكال في صينية مدهونة زبدة وتدخل في فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة.