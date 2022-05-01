شادى محمد: مكان زيزو محفوظ فى الأهلى وبن شرقى مستواه مش ثابت.. فيديو

حل شادي محمد، كابتن للنادي الأهلي، سابقا في برنامج "ضرب نار" على قناة «القاهرة والناس»، وتحدث عن عددا من الموضوعات التى تخص الكرة المصرية.

وخير شادى محمد بين 3 لاعبين من نادى الزمالك للأنضمام للأهلى هم إمام عاشور، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى، فقال: "زيزو، مكانه محفوظ في النادي الأهلي، طريقة لعبه وأسلوبه والحافظ على مستواه تليق بمنظومة العمل في النادي الأهلي.

وعن أشرف بن شرقى، قال شادى محمد، مستواه الفنى ليس ثابت ولأ أعرف إذا كان سيكمل مع نادى الزمالك من عدمه، وبالنسبة لإمام عاشور يوجد العديد من اللعيبة فى مركزة فى النادى الاهلى.