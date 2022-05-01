زيلينسكي: الجيش الأوكراني دمر أكثر من 1000 دبابة روسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن الجيش الأوكراني قد دمر بالفعل أكثر من 1000 دبابة روسية وحوالي 200 طائرة روسية وحوالي 2500 مركبة قتال مدرعة.

وحسب "سي إن إن" الأمريكية، فإنه على الرغم من هذه الخسائر، لا يزال لدى القوات الروسية معدات لإطلاق هجمات إضافية، على حد قول زيلنسكي.

وقال زيلينسكي:"بالطبع، لا يزال لدى المحتلين معدات في المخزون. نعم، لا يزال لديهم صواريخ لضرب أراضينا. لكن هذه الحرب قد أضعفت روسيا بالفعل لدرجة أنه يتعين عليهم التخطيط لاستخدام عدد أقل من المعدات العسكرية للاستعراض في موسكو".

تخطط روسيا لعقد موكب عيد النصر التقليدي في الساحة الحمراء في 9 مايو ، إحياء لذكرى استسلام ألمانيا للاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الأوكراني أيضا إن روسيا فقدت بالفعل أكثر من 23 ألف جندي منذ بدء الغزو.

لقد أصدرت روسيا بشكل متقطع أرقاما متقطعة للضحايا منخفضة والتي يعتبرها المراقبون أقل من الواقع بشكل كبير. وقبل يومين من تحديث روسيا، قدر مسؤولان عسكريان كبيران في حلف شمال الأطلسي عدد الجنود الروس الذين قتلوا في المعارك في أوكرانيا بما يتراوح بين 7000 و 15000. وفي الوقت نفسه تقريبا، وضع مسؤولون أمريكيون آخرون الخسائر الروسية في نطاق مماثل - ما بين 7000 و 14000 جندي روسي قتلوا - لكنهم أعربوا عن 'ثقة منخفضة' في تلك التقديرات.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، اعترف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لفترة وجيزة بأن روسيا تكبدت خسائر 'كبيرة' في قواتها في أوكرانيا، واصفا الخسائر بأنها 'مأساة كبيرة' للبلاد في مقابلة مع سكاي نيوز.