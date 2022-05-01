ضبط 8400 كيس اندومي في المنوفية وإعدام مواد غذائية فاسدة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمركز تلا بمحافظة المنوفية حملة علي مخازن المدينة.

تمكنت الحملة من ضبط 8400 كيس إندومي نكهة الخضار انتاج مارس 2022 معروضه للبيع مخالفة للقانون 10لسنة 66 ظاهريا وضبط 1300 كيلو عسل نحل مغشوش ظاهريا، ضبط 1600 لتر خل طعام مغشوش ظاهريا

كما تم إعدام 450 أغذية متنوعة تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إعدام 350 عبوة زبادي متنوعة منتهية الصلاحيه، إعدام 100 كيلو جبنة ومخلل تالف وغير صالح للاستهلاك الادمي، إعدام 30 كيلو حلاوة مولد متنوعة منتهية الصلاحية، إعدام 35 كجم طحينة تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير عدد 11 محضر جنح .