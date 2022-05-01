تعرف على أحداث الحلقة 29 من مسلسل فى بيتنا روبوت

عرضت اليوم الحلقة 29 من مسلسل “يى بيتنا روبوت 2“ بطولة هشام جمال وليلى زاهر وشيماء سيف.

شهدت أحداث الحلقة شعور يوسف بالرفض بسبب جسمه ويخبر لذيذ حتى بتجهيز شنطة الجيم لكن لذيذ يعترض لان يوسف لا يذهب إلى الجيم هو فقط يدفع الاشتراك ولا يذهب كما انه يتعهد بأن يبدا لكنه يبدأ يوم السبت.

ويقرر “يوسف” الذهاب للجيم لكنه يقرر رفع أثقال اكبر من قدرته فيبدأ في الشعور بألم شديد أسفل الظهر.

أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت

تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب خاصة مع قيام أحد الأشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت 2

مسلسل فى بيتنا روبوت 2 بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي



