وافد بالأزهر من تايلاند: نعد ولائم الإفطار في رمضان و"ساخو" أشهر الأكلات

هنأ الطالب عباس بن عارفين، أحد طلاب تايلاند في جامعة الأزهر الشريف، الطلاب الوافدين بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال عباس بن عارفين، في فيديو، إنه يدرس في كلية الشريعة والقانون بالفرقة الرابعة، منوها أن من عادات تايلاند في شهر رمضان، يتم إعداد أطعمة مختلفة للإفطار ويعدون ولائم الإفطار الجماعية، ويصلون جماعة.

وتابع: ثم يجتمعون في مجالس الذكر والدعاء، وبعد صلاة التراويح يتناولون وجبة خفيفة من الحلوى الخاصة بشهر رمضان اسمها "ساخو" المصنوعة من الدقيق والخضراوات والبيض.

ووجه الطالب التايلاندي، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لرعايته للطلاب الوافدين وطلاب دولة تايلاند.