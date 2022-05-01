عبد العزيز جويدة في صالون الأوبرا الثقافي.. تفاصيل

ينظم صالون الأوبرا الثقافى، برئاسة الفنان التشكيلى أمين الصيرفي، أمسية شعرية للشاعر عبد العزيز جويدة، وذلك فى تمام السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 11 مايو بدار الأوبرا المصرية.

الأمسية تجمع ما بين الشعر والموسيقى، يشارك فيها الشاعر الكبير عبد العزيز جويدة بمصاحبة الفنان مصطفي النجدي غناء، رؤية نقدية الناقد د. رمضان الحضري، ويدير اللقاء د. شيماء عمارة.

صالون الأوبرا الثقافى يقام شهريا على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وهو تابع للمركز الثقافى القومي دار الأوبرا، ويدير الصالون الفنان التشكيلي أمين الصيرفي.

عبد العزيز جويدة شاعر مصري من مواليد محافظة البحيرة ولد في 1 يناير 1961، حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية في عام 1983.

يعتبر الشاعر عبد العزيز جويدة من الشعراء الذين لهم أسلوب خاص في إبداعه الشعري ويتميز بمفرداته شديدة الخصوصية فيعتبره البعض شاعرًا عاطفيًا متمكنًا من أدواته وأيضًا شاعرًا وجدانيًا وسياسيًا متميزًا جدًا.