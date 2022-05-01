ناقد رياضى: اتحاد الكرة يتجه لتعيين لجنة فنية بدون بركات وحازم إمام

كشف الناقد الرياضي محمد الصايغ عن تفكير اتحاد الكرة المصري في تعيين لجنة فنية مكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص لاتخاذ القرارات التي تخص الأمور الفنية.

وقال الصايغ في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اتحاد الكرة يفكر في تعيين لجنة فنية مكون من ثلاثة أشخاص أو أربعة ولكن بدون حازم إمام ومحمد بركات عضوي مجلس الإدارة"

وختم حديثه قائلا: "محمود سعد عندما كان مديرا فنيا للاتحاد المصري لكرة القدم كان يجتهد ويعد تقاريرا مميزة ورغم ذلك لا يُنظر في تلك التقارير من مجلس إدارة اتحاد الكرة وهذا بسبب سوء العقلية التي كانت تدير الاتحاد".

