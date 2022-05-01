لمنع البلطجة والاستغلال.. شروط الحصول على رخصة سايس سيارات

تضافرت جهود الحكومة والبرلمان لسن تشريع ينظم آلية العمل لمهنة سايس السيارات بشكل قانوني يدعم حماية المواطن وتحقيق الأمن والانضباط بالشارع المصري، وتم إصدار “ قانون تنظيمانتظار المركبات في الشوارع”.

يأتي ذلك لمواجهة كافة أشكال الاستغلال والبلطجة التي كانت تتم ممارستها من “ السياس” على المواطنين في الشوارع والانتظار في الأماكن العامة.

وسرعان ما عملت وزارة التنمية المحلية فيما يخص وضع لائحة تنفيذية تكون بمثابة شرح تفصيلي يمكن الوحدات المحلية من تطبيق القانون بشكل فعال على أرض الواقع يحقق الأهداف المنشودة من الإصدار، وتعد كراسة الشروط الخاصة بذلك والتي نستعرض أبرز بنودها في النقاط التالية..

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الانتهاء من كراسة الشروط والمواصفات الموحدة للمزايدة العلنية العامة لطرح حق استغلال وتشغيل الشوارع لإنتظار المركبات بعد مراجعتها من مجلس الدولة والمعنية بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.

أبرز شروط تطبيق القانون بالشوارع

- عدم تشغيل أي من العاملين بالموقع دون أن يكون حاصلا على رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع .

- تتحمل الشركة الراسى عليها المزاد المسئولية المدنية والجنائية عن نفسها وعن العاملين لديها.

-تلتزم الشركة بسلامة وأمن المركبات وطريقة انتظار السيارات طبقاً للكروكي المعتمد .

- لا يجوز للراسى عليه المزاد إقامة أية مبان أو انشاءات أو إجراء تعديلات أو تغييرات داخل الموقع محل المزايدة.

-لا يجوز تشغيل الموقع محل المزايدة في غير الغرض المخصص له.

-لا يجوز تركيب إعلانات داخلية أو على أسوار الموقع إلا بعد الحصول على موافقة المحافظة .

-عدم وضع مواد خطرة أو قابلة للاشتعال أو ضارة بالصحة العامة داخل الموقع .

ضوابط الحصول على الرخصة وفقا للقانون

تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها ، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

تسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

يجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص .

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه .

شروط العمل بمهنة السايس

-إجادة القراءة والكتابة.

-ألا تقل سنه عن ۲۱ سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة .

-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.

-أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.

-أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة .

-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.