عاجل.. هزة أرضية بالقرب من شمال رفح بقوة 4.07 ريختر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل والتابعة لـ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الأحد، هزة أرضية علي بعد 292 كيلومتر شمال رفح.

وقال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هذه الهزة الأرضية جاء بيانها كالتالي:

تاريخ الحدوث : 1 مايو 2022

القوة : 4.07 ريختر

خط العرض : 33.90 شمالا

خط الطول : 34.39 شرقا

العمق : 5.39 كم

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.