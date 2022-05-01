استمرار فاعليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

تواصلت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) والتى تستمر حتى الأول من شهر يونيو 2022 ، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.. إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" .

كما تقرر مواصلة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية ، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية.. حتى نهاية العام الجارى تخفيفاً عن كاهل المواطنين

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