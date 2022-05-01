في يوم الضحك العالمي.. باحثون: يحسن المناعة ويعمل كمسكن طبيعي للألم

يحتفل العالم اليوم، الأحد، بيوم الضحك العالمي، وحسب التقارير العلمية فإن الضحك يحسن امتصاص الأكسجين ويحفز القلب والرئتين والعضلات، كما أنه يزيد من إفراز الإندورفين مما يجعلك تشعر بالراحة.

فوائد الضحك على الصحة

ووفقا لموقع hindustantimes، فإن الضحك هو أفضل دواء، فعندما تضحك يرتفع مزاجك على الفور ويذوب التوتر.

ولا يقتصر الأمر على الفوائد قصيرة المدى التي يجلبها الضحك إلى حياتك، فالأفكار الإيجابية التي يشبعها يمكن أن تحسن المناعة، وتعمل كمسكن طبيعي للألم، وتساعد في التعامل مع الاكتئاب والقلق.

كما أوضح الباحثون أن الضحك يحسن امتصاص الأكسجين ويحفز القلب والرئتين والعضلات، كما أنه يزيد من إفراز الإندروفين مما يجعلك تشعر بالراحة، ويساعدك على حرق السعرات الحرارية، ويساعد الضحك أيضًا في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبات القلبية.