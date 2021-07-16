طبيب يوضح سر نوبات الضحك التي يقع بها البعض في العزاء

نتعرض أحيانا لنوبات من الضحك الهيتسيري يضعنا في موقف محرج للغاية امام الحاضرين، و من المفترض أن ذلك المكان يجب أن تظهر فييه علامات الحزن و التعاسة لفقدان أحدهم إلا أن البعض يقع في مواقف محرجة .

وفقا لما نشرته صحيفة " ميرورط البريطانية، فإن أحد الأطباء النفسيين في بريطانيا اوضح ان حالة هيستيريا الضحك التي تصيب البعض في العزاء ما هي إلا حالة تصيب الإنسان لتجعله يقاوم إحساس الحزن فتدفعه للضحك على أبسط الأمور .

أشار الطبيب إلى أن تلك الحالة عبارة عن وسيلة دفاع من الجسم عن حالته النفسسية، فهو لا يرغب في الحزن و تتملكه مشاعر الضحك و الفرح و هي مشاعر بمثابة خط الدفاع الأول عن سلامة الصحة النفسية.

أضاف الطبيب ان البعض يصب أحيانا بشئ من الجنون أثناء الضحك، و هو مؤشر أن العقل يرفض أن يحزن و يسير عكس التيار و يختار ان يلقي النكات بدلا من النواح .

جدير بالذكر أن الطبيب أكد أن الطريقة الوحيدة في تلك الحالات هو الصمت التام و الإبتعاد عن الأشخاص الذين يساهمون في زيادة الضحك في المكان إحتراما للعزاء و أهل المتوفي.