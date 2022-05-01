أوقاف شمال سيناء: صلاة العيد في المساجد الكبري والجامعة

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء ، عن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد الكبرى والجامعة التى تقام بها صلاة الجمعة ، وأنه لا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام ، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التى يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها ، أو التحكم في تدافع الناس عليها .

٦٠٠ مسجد

وقال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء ، إن المديرية خصصت 600 مسجدًا على مستوى المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها .. لافتًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين وارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصلى الشخصية، مؤكدًا علي التزام المديرية بالضوابط المحددة التى وضعتها وزارة الأوقاف .

وأشار مدير عام الأوقاف، إلي الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد ، فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقها بعدها بـ 10 دقائق ، أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة ، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا ، والسماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التى تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام .

