سماع دوي انفجار جديد في العاصمة الأفغانية

أفادت وسائل إعلام أفغانية بسماع دوي انفجار جديد، اليوم "الأحد"، في العاصمة كابل.

وذكرت وكالة "آماج نيوز" الأفغانية أن الانفجار وقع في منطقة خیرخانه بشمال غرب المدينة.

وحتى الآن، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء الانفجار.

ولم تعلق حركة "طالبان" الحاكمة في أفغانستان بعد على الانفجار الجديد الذي يأتي ضمن سلسلة هجمات دموية شهدتها العاصمة كابل وغيرها من مناطق البلاد في الأسابيع القليلة الماضية، وتبنى تنظيم "داعش" معظمها.

وقبل يومين، قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في انفجار وقع داخل مسجد بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم الجمعة.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن تفجير شاحنتين في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان، ما أودى بحياة 9 أشخاص، أمس الخميس.

