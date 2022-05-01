التموين: سداد مبلغ 68.2 مليون جنيه لأصحاب المخابز

قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بالتنسيق مع البنوك المحلية وشركة بنوك مصر وتم سداد مبلغ 68.2 مليون جنيه فرق تكلفة تصنيع الخبز عن أيام عمل المخابز (٢٨-٢٩-٣٠ ابريل ٢٠٢٢) لأصحاب المخابز، في إطار توجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بإستمرار عمل مخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كما سيتم يوم الاربعاء من هذا الاسبوع والموافق ٤-٥-٢٠٢٢ سداد مستحقات اصحاب المخابز عن أيام عمل (١-٢-٣ مايو ٢٠٢٢) وذلك فى اطار حرص الوزارة علي توفير الخبز البلدي المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.