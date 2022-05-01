بني سويف.. تحرير 82 مخالفة تموينية خلال أسبوع

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية "في الفترة من 23 حتى 30 أبريل 2022" بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الإشارة إلى نتائج الحملات، التي تم تنفيذها على مدار أسبوع، وأسفرت عن تحرير 82 مخالفة تموينية بواقع 12 محضرا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 13 محضرا نقص الوزن، 15 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و16 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و 6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات،15 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و2 محضرا لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، ومحضرا للتصرف في 4 أجولة دقيق مدعم زنة 50 كجم لإعادة بيعها بالسوق السوداء، ومحضرين للتوقف عن ممارسة النشاط بدون تصريح.

بينما تم تشكيل عدة لجان برئاسة المسئولين بمديرية التموين وأعضاء التجارة الداخلية والشئون الزراعية ووكيل إدارة التموين والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية والمالية بالمحافظة ورئيس قسم صيانة الحبوب وهيئة سلامة الغذاء وأمناء العهد والمسئولين عن الموازين لتولى الإشراف على عمليات استلام وتوريد القمح المحلي مع التشديد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة عمليات التوريد والتنسيق مع وزارة التموين في متابعة عمليات التسليم.

فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسب متفاوتة الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، لصرف مقررات مايو ، في حين تم تحرير 4 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية و 7 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية، 3 محاضر لعدم ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية، و3محاضر جرد مقررات تموينية لبقالين تموينين.

كما تمكنت الحملات من 6 محاضر لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير الشراء الدالة على مصدرها، وتحرير 3 محاضر لجزارين لحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، 8 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، ومحضرا لإدارة بقالة بدون ترخيص، 33 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، 18 محضرا لعدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل في مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة، وفي حملة مشتركة مع قيادات الديوان العام ، والعلاج الحر وتفتيش الصيادلة، تم تحرير محضر ضد إحدى العيادات الطبية الخاصة لمزاولة نشاط دون الحصول على ترخيص، كما تم تحرير محضر ضد إحدى الصيدليات لحيازة وبيع أدوية خاصة بالتأمين الصحي وغير مخصصة للبيع، بينما تضمن التقرير سحب 3 عينات لمواد غذائية، و 4 عينة لمواد غير غذائية وإرسالها للمعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام.