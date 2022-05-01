استدعاء سفير موسكو لدى كوبنهاجن بعد انتهاك طائرة روسية للمجال الجوي الدنماركي

أعلن وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود، اليوم الأحد، استدعاء سفير موسكو لدى كوبنهاجن بعد انتهاك طائرة استطلاع روسية للمجال الجوي للبلاد.

وأدان كوفود هذا الانتهاك قائلا في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "استدعي السفير الروسي إلى وزارة الخارجية غدًا الاثنين"، مضيفًا: "انتهاك روسي آخر للمجال الجوي الدنماركي هذا غير مقبول إطلاقا ومثير للقلق خصوصا في الوضع الحالي".

وكانت طائرة استطلاع روسية حلقت في المجال الجوي الدنماركي الجمعة، بشرق بورنهولم (جزيرة دنماركية) قبل دخولها المجال الجوي السويدي.

وقالت السويد عن الحادث، أمس السبت، إن طائرة استطلاع روسية خرقت الأجواء السويدية، في وقت تدرس سلطات هذا البلد الانضمام لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "طائرة روسية من طراز (ايه إن-30) انتهكت المجال الجوي السويدي مساء الجمعة"، موضحة أن فرقها تابعت الحادث برمته وقامت بتصويره"، حسب وكالة "فرانس برس".

وغادرت الطائرة الروسية بعد ذلك المجال الجوي الدنماركي.

وأكد هنريك مورتنسن الملحق الصحافي في وزارة الدفاع الدنماركية، أن هذا النوع من الحوادث "نادر".