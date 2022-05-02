مرض خطير يسبب الإعاقة ويدمر الإنسان .. إليك أعراض متلازمة ريت وطرق علاجه والتعايش معه ويظهر فى الطفولة

تأخر عقلي وضعف النمو أبرز أعراض متلازمة ريت

تبدأ أعراض متلازمة ريت فى الظهور فى أول سنوات الإنسان

التدليك والأدوية أبرز طرق علاج متلازمة ريت

تعد متلازمة ريت من أخطر الأمراض الغامضة التى لا يعرفها الكثير من الأشخاص وهى تظهر على الأطفال فى عمر يترواح بين 12 إلى 18 شهر بشكل تدريجي على مدار أسابيع أو شهور وتصيب الإناث أكثر من الرجال

نكشف لكم أعراض متلازمة ريت وأبرز طرق العلاجللتمكن من اكتشافها مبكرا وعلاجها بشكل صحيح قبل تدهورها، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “mayoclinic ”.

أعراض متلازمة ريت

باطؤ النمو

يعانى المصابون من تأخر نمو الدماغ بعد الولادة فغالبا ما يكون حجم الرأس أصغر من الطبيعي ثم يصبح تأخر النمو واضحا في أجزاء الجسم المختلفة.



فقدان الحركة والتنسيق الطبيعي

انخفاض القدرة على التحكم في اليد والزحف أو المشي بشكل طبيعي حتى يصبح الطفل عاجزا تماما حيث يحدث فقدان القدرات هذا بسرعة ثم يستمر بشكل تدريجي ففي نهاية المطاف تصبح العضلات ضعيفة أو قد تصبح صلبة أو متشنجة مع حركة غير طبيعية ووضعيات.



فقدان قدرات الاتصال

من أول العلامات التى تظهر على الأطفال المصابون بمتلازمة ريت هى فقدان القدرة على الكلام والتواصل البصري والتواصل بطرق أخرى وقد يصبحون غير مهتمين بالأشخاص الآخرين والألعاب ومحيطهم.

يصاب بعض الأطفال من تغيرات سريعة مثل فقدان الكلام المفاجئ، وبمرور الوقت قد يستعيد الأطفال التواصل البصري تدريجياً ويطورون مهارات الاتصال غير اللفظي.



حركات اليد غير الطبيعية

يعاني الأطفال المصابون بمتلازمة ريت عادةً من حركات يد متكررة بلا هدف والتي قد تختلف من شخص لآخر ومنها لف اليد، أو الضغط، أو النقر ، أو الفرك، أو التصفيق .



حركات غير عادية في العين

يميل الأطفال المصابون بمتلازمة ريت إلى أن تكون لديهم حركات غير عادية في العين مثل التحديق الشديد أو الرمش بالعينين أو تقاطع العينين أو إغلاق عين واحدة في كل مرة.



مشاكل في التنفس

وتشمل حبس النفس ، وسرعة التنفس بشكل غير طبيعي (فرط التنفس) ، وزفير قوي للهواء أو اللعاب ، وابتلاع الهواء وتميل هذه المشكلات إلى الحدوث أثناء ساعات الاستيقاظ، ولكن يمكن أن تحدث اضطرابات في التنفس مثل التنفس الضحل أو التنفس الدوري أثناء النوم.



التهيج والبكاء

قد يصبح الأطفال المصابون بمتلازمة ريت أكثر هياجًا وسرعة الانفعال مع تقدمهم في السن وقد تبدأ فترات البكاء أو الصراخ فجأة وبدون سبب واضح وتستمر لساعات وقد يعاني بعض الأطفال من مخاوف وقلق.



سلوكيات غير طبيعية أخرى

قد يشمل ذلك على سبيل المثال تعبيرات الوجه المفاجئة والغريبة ونوبات طويلة من الضحك ولعق اليد وإمساك الشعر أو الملابس.



الإعاقات المعرفية

يمكن أن يترافق فقدان المهارات مع فقدان الأداء الفكري أو مايعرف بالغباء.



نوبات الصرع

يعاني معظم الأشخاص المصابين بمتلازمة ريت من النوبات في وقت ما خلال حياتهم وقد تحدث أنواع متعددة من النوبات ويصاحبها مخطط كهربائي غير طبيعي (EEG).



انحناء غير طبيعي للعمود الفقري

الجنف شائع في متلازمة ريت ويبدأ عادةً بين 8 و 11 عامًا ويزداد مع تقدم العمر وقد تكون الجراحة مطلوبة إذا كان الانحناء شديدًا.



اضطراب نبضات القلب

هذه مشكلة تهدد الحياة للعديد من الأطفال والبالغين المصابين بمتلازمة ريت ويمكن أن تسبب الموت المفاجئ.



اضطرابات النوم

يمكن أن تشمل أنماط النوم غير الطبيعية أوقات النوم غير المنتظمة ، والنوم أثناء النهار والاستيقاظ في الليل ، أو الاستيقاظ في الليل بالبكاء أو الصراخ.



أعراض أخرى

يمكن أن تحدث مجموعة متنوعة من الأعراض الأخرى ، مثل العظام الرقيقة والهشة المعرضة للكتل والأيدي والأقدام الصغيرة التي عادة ما تكون باردة وطحن الأسنان ومشاكل في المضغ وصعوبات البلع ومشاكل في الأمعاء.

علاج متلازمة ريت

رعاية طبية منتظمة

قد تتطلب إدارة الأعراض والمشاكل الصحية فريق طبي متعدد التخصصات لمراقبة التغيرات الجسدية بشكل منتظم مثل الجهاز الهضمي ومشاكل القلب.



الأدوية

الأدوية والعقاقير الطبية لا يمكنها علاج متلازمة ريت لكنها تساعد في السيطرة على بعض الأعراضمثل النوبات أو تصلب العضلات أو مشاكل التنفس أو النوم أو الجهاز الهضمي أو القلب.



علاج بدني

يساهم العلاج الطبيعي واستخدام المشابك أو الجبائر الأطفال المصابين بالجنف أو الذين يحتاجون إلى دعم اليد أو المفاصل

في بعض الحالات يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في الحفاظ على الحركة وإنشاء وضعية جلوس مناسبة وتحسين مهارات المشي والتوازن والمرونة وقد تكون الأجهزة المساعدة مفيدة.



علاج بالممارسة

قد يحسن العلاج المهني الاستخدام الهادف لليدين في أنشطة مثل ارتداء الملابس والتغذية وإذا كانت حركات اليد والذراع المتكررة تمثل مشكلة فيمكن عمل الجبائر للطفل لتقيد حركة الكوع أو الرسغ مفيدة.



علاج النطق واللغة

يساعد علاج النطق واللغة في تحسين حياة الطفل من خلال تعليم طرق غير لفظية للتواصل والمساعدة في التفاعل الاجتماعي.



الدعم الغذائي

تلعب التغذية السليمة دور كبير فى النمو الطبيعي ولتحسين القدرات العقلية والجسدية والاجتماعية قد ينصح الطبيب باتباع نظام غذائي عالي السعرات الحرارية ومتوازن وطريقة تغذية تمنع الاختناق أو القيء ، وقد يحتاج بعض الأطفال والبالغين للتغذية من خلال أنبوب يوضع مباشرة في المعدة.



التدخل السلوكي

تغيير بعض السلوكيات يعمل على تحسن الحالة وقد تكون ممارسة وتطوير عادات نوم جيدة مفيدة لاضطرابات النوم.

خدمات الدعم

تلعب الخدمات الأكاديمية والاجتماعية والتدريب الوظيفي دور فعال في الاندماج في المدرسة والعمل والأنشطة الاجتماعية والتكيفات الخاصة قد تجعل المشاركة ممكنة.



علاج متلازمة ريت التكميلي

إليكم أهم نماذج العلاجات التكميلية التي تمت تجربتها على الأطفال المصابين بـ متلازمة ريت ما يلي:

العلاج بالموسيقى

العلاج بالتدليك

العلاج المائي والذي يتضمن السباحة أو الحركة في الماء

العلاج بمساعدة الحيوانات ، مثل ركوب الخيل العلاجي