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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة انتحال صفة موظف بجهة حكومية بالقاهرة

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات حبس عاطل 45يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بانتحال صفة موظف بجهة حكومية بالقاهرة.

البداية عندما، واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، اشتبهت فى إحدى السيارات و باستيقافها وسؤال قائدها عن التراخيص ادعى أنه يعمل بإحدى الجهات الحكومية وقدم كارنيه منسوب لذات الجهة باسمه و باستكمال الفحص تبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) ، وبحوزته (6 كارنيهات باسمه منسوب صدورهم لعدة جهات حكومية – 2 كارنيه باسم والده منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية وجميعها "مزورة").

وبفحص السيارة قيادته تبين أن اللوحات المعدنية المثبتة عليها "مزيفة" وبالكشف الفنى عنها تبين أنها مقيدة باسمه "منتهية التراخيص" وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة محل الضبط وبها تلاعب بالحروف المدونة عليها -  لوحات معدنية مزيفه - ٤ لوحات بلاستيكية مزيفين بعدة أرقام مختلفة مثبت عليهم شعارات لجهات حكومية – جهاز اتصال لاسلكي "ووكى توكى").

بمواجهته اعترف بانتحال الصفة المشار إليها ، كما أقر بقيامه باصطناع وتزوير الكارنيهات المضبوطة بحوزته باستخدام جهاز كمبيوتر وطابعة إسكنر بمسكنه، كما أقر بحيازته لباقي المضبوطات وعقب تقنين الإجراءات بتفتيش مسكنه تم ضبط طابعة ألوان مستخدمة في عملية التزوير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة مكافحة الجريمة أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة السلام أول

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