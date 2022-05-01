روسيا: لن نربط عملياتنا العسكرية في أوكرانيا بأي موعد

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي لن يربط إنجاز مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مع أي تاريخ، بما في ذلك عيد النصر الذي تحتفل به روسيا في 9 مايو.

وقال لافروف، في حديث لقناة "ميدياست" الإيطالية، إن "الجيش الروسي لن يكيّف إنجاز مهامه مع أي تاريخ محدد بما في ذلك عيد النصر في 9 مايو"، وفقا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف لافروف أن "كييف تريد إخراج المسلحين من منطقة مصنع آزوفستال لأنهم دليل على وجود مرتزقة وضباط بجيوش دول غربية في أوكرانيا".

من جانب آخر، أكد لافروف أن "روسيا اضطرت لتطوير أسلحة فرط صوتية لأنها تدرك أن منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية قد تُوجه ضدها"، مشيرًا إلى أن "روسيا لن توقف أبدًا جهودها لمنع اندلاع حرب نووية".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان إقليم دونباس، ومنع عسكرة كييف، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.

وعلى إثر ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

وتقدم دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، أطنان من المساعدات العسكرية؛ لتسليح أوكرانيا في مواجهة روسيا.

