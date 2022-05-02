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تعليم

أستاذة تغذية بالقومي للبحوث توضح أفضل الحلوى لمرضى السكري خلال العيد

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

قالت الدكتورة دينا مصطفي محمد، باحث بقسم التغذية وعلوم الاطعمة، معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك حلويات قد تكون مناسبة لمريض السكري دون غيره خلال العيد وهي الحلويات التي تحوي الحبوب الكاملة، كما ان التركيزك على تناول الحلويات المكونة من الدقيق المصنوع من الحبوب الكاملة بدلاً من الكربوهيدرات البسيطة والسكريات، فانت بهذا تغني وجباتك بالالياف الغذائية المهمة جداً لتنظيم مستويات السكر في الدم، كما وتزيد من نسبة مضادات الاكسدة والمغذيات.

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واضافت مصطفى أن قطعة من الشوكلاتة الداكنة، بدلاً من الحلوى العالية بالسكريات البسيطة، تناول قطعة من الشوكلاتة الداكنة، واحرص على اختيار نوع أقل بنسبة الدهون المشبعة والسكريات، والبسكويت القليل بالدهون مثل بسكويت الشوكولاتة الداكنة والجوز، وبسكويت القهوة الكريمي ، ويمكن أن يكون مثالي لتناوله مع كوب من القهوة الساخنة، الزبادي بالفواكه: قد يكون بامكانك اضافة الفواكه المجففة أو الطازجة الى كوب الزبادي والتي يفضل أان تكون بقشرتها لزيادة منسوب الالياف بها.
واشارت إلى أنه ينصح حول العلاقة ما بين مريض السكري والحلويات، تذوق بضع لقيمات صغيرة مما تحب لتستمتع دون ضرر، وحافظ على نظام حياتك الصحية وسيطر على السكر وتعايش معه.

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