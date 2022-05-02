هشام عبد العزيز: لابد أن يكون هناك تفاؤل وإقبال للحياة لدى المواطنين

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه لابد أن يكون هناك تفاؤل وإقبال للحياة لدى المواطنين وترك الإشاعات التي يتم ترويجها في المجتمع لأجل تخويف وتضليل المواطنين.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الاولي المصرية أنه تم التنسيق لتجهيز أكثر من 600 ساحة على مستوى الجمهورية من الساحات الملحقة بالمساجد التي سوف يكون بها صلاة العيد بالإضافة إلى المساجد الكبري.

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه سيتم السماح لفتح مصلي السيدات و السماح باصطحاب الأطفال، مشيرا إلى أن جميع الساحات والمساجد سوف تكون مهيأة ومستعدة إستعداد كامل للصلاة.

