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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

"الثقافة بين مواجهة التحديات وتحقيق الأحلام".. ندوة بالرزيقات بحري في الأقصر

قصور الثقافة
قصور الثقافة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى محاضرة بعنوان"الثقافة بين مواجهة التحديات وتحقيق الأحلام".

وأوضح عمرو عبد الصبور، أن الاهتمام بالصعيد وتحقيق العدالة الثقافية بنقل الفنون الجادة والهادفة إلى الجنوب، أحد مسارات الدولة، بإعتبار القوى الناعمة أداة فاعلة لتطوير المجتمع وتنمية الوعى، وإيقاد شعلة للتنوير على قطعة من أرض مصر، ظلت على مر التاريخ موطناً لرموز وأعلام نجحوا فى إثراء مختلف مجالات الحياة، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "اكتشاف المواهب لدي الأطفال" وأوضحت كريمة التهامى كيف يتم التأهيل فعلياً لذوي الإعاقة وكيفية دعمهم بالمجتمع، كما عقد القصر محاضرة بعنوان "تأهيل المعاقين" وأوضحت أمل النوبي مفهوم التأهيل وكيف يتم التأهيل فعلياً لذوي الإعاقة وكيفية دعمهم بالمجتمع.

عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "تطوير المدن لتكون مدن خضراء صديقة للبيئة" وأوضح حمادة عيد المقصود بالمدن الخضراء الصديقة للبيئة والهدف من المدن الخضراء وأشهرها على مستوى العالم وطرق المحافظة على البيئة ودور الدولة المصرية في تشجيع المدن لتصبح مدن خضراء، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة عن"الصداقة" وتحدث حسب الله أحمد عن ذكر الصداقة فى القرآن الكريم فى قصة سيدنا موسي عليه السلام مع سيدنا الخضر رضى الله عنه وذكر الصداقة فى الحديث الشريف وبين الناس والمحافظة على الصداقة بيننا، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر ورشة حكى عن"عالم الفضاء" ألقتها زينب أحمد.

أعد قصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر أحمد علي وألقى قصيدة بعنوان "بحبك يا بلدي"، وألقى الشاعر وليد الضوي قصيدة بعنوان "جناح مكسور"، فيما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية بعنوان "قطرات من ندى الياسمين" تأليف محمدصلاح ألقتها وردة إبراهيم، وأقام قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير وألقى قصيدة"وداعا مضان".

أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد وألقى قصيدتى" يتيم أنا، ما بين قوسين"، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري أمسية شعرية للشاعر يحيى بحر وألقى قصيدة "لك الحمد من عبد مسي مذنب"، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة ورشة حكي بعنوان "ضوضه وطاطا العضاضة" ألقتها أسماء محمود.

أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة حكي قصة بعنوان "القدم الذهبية"بقلم مني جبر سردتها وردة حسن، وأعدت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قراءة قصة"الفلك في مصر الفرعونية" تأليف بسام الشماع، وتحدث محمد زين عن تأسيس علم الفلك وعلاقة نهر النيل بالفلك وتحديد الفصول الزراعية والتقويم القمري والشمسي الفرعوني.

 

كما أعدت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكى بعنوان"إسماعيل وبئر زمزم" ألقاها السادات مصطفى عبده الصادق، وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر عرض سينما أطفال عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنفيذ أيمن العبد، بجانب ذلك نفذ قصر ثقافة الطارف ورشة أشغال يدوية لفن النحت علي الأحجار لعمل مسلة معبد الأقصر" تنفيذ حسان علي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة مخرج هشام عطوة الأنشطة الثقافية والفنية مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات الثقافة بين مواجهة التحديات وتحقيق الأحلام وتحقيق العدالة الثقافية أحد مسارات الدولة

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