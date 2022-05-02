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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فرق قصور الثقافة تتلألأ في سماء طور سيناء احتفالا بالعيد

قصور الثقافة
قصور الثقافة

حرصا من وزارة الثقافة برئاسة أ.د إيناس عبد الدايم،  والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة،  على المشاركة المجتمعية الفعالة وخاصة في المناسبات القومية والوطنية والدينية،  وبرعاية وحضور الوزير المحافظ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،  برفقة مدير عام الثقافة بجنوب سيناء وكوكبة من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال وقيادات المحافظة والجيش والشرطة والسادة نواب مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء  ومشايخ وعواقل البدو وأهالينا بالمحافظة.

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل،  حفل فنى بساحة العلم بالطور العاصمة،  بمناسبة الاحتفال بوقفة عيد الفطر المبارك وعيد العمال ، بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى أعقبه ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للمنشد محمد خيرى ، تلاه فقرات متنوعة للمواهب بجنوب سيناء،  بدأت بالموهوبة رحمة مصطفى وأغنية " ياليلة العيد " ، تلاها عرض تلقائيين أطفال جنوب سيناء وتقديم باقة من أغانى التراث السيناوى منها " يا مرحبا " والتى نالت إعجاب الحضور، أعقبها باقة من التابلوهات الاستعراضية المبهرة لفرقة الإسماعيلية القومية للفنون الشعبية،  غناء المطرب ماهر كمال إدارة الفنان محمد احمد ميدو ، رقصات استعراضية الفنان عمرو عجمى،  وتقديم عدد من الرقصات المستوحاة من التراث الإسماعيلاوى منها " بتغنى لمين  - جانى الجميل- الصيادين " والتى تفاعل معها الحضور  .


جدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء قرر صرف مكافأة قدرها 3 آلاف جنيه لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية لتألقها كما قرر رئيس حزب مستقبل وطن فرع جنوب سيناء صرف مكافأة إجادة قدرها ٥ آلاف جنيه. 

وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم والهيئة العامة لقصور الثقافة الكاتب محمد نبيل الإحتفال بوقفة عيد الفطر فقرات متنوعة للمواهب

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