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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير تعليم: يجب على كل طالب وضع هدف أساسي أمامه يسعى إليه

طلاب مدارس
طلاب مدارس

يختلف نظام المذاكرة للطالب في شهر رمضان عن الأيام الأخرى بسبب الطقوس الدينية وتأثير الصيام علي الطلاب في النهار لذلك أغلب وقت المذاكرة للطلاب أثناء الليل  لذلك يجب على طلاب الثانوية العامة والأزهرية والجامعات تنظيم جدول المذاكرة بشكل جيد اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي ذات السياق قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إنه يجب على الطلاب إدارة الوقت جيداً، من خلال جدول منظم على مدارس الأسبوع، مشددة على ضرورة أخذ قسط كاف من النوم، والتخلص من المنبهات والسوشيال ميديا، إضافة إلى الإجابة على أكثر من نموذج امتحان.

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وأشار أستاذ المناهج الي  إنه يجب على الطلاب وضع جدول بمراجعة الأفكار الرئيسية لكل مقرر دراسي في كل مادة، حتى يتمكن الطالب من مراجعة المقررات بشكل جيد وبصفة مستمرة قبل الامتحانات، موضحا أنه يجب الاهتمام بمراجعة المقررات الدراسية وفق جدول معين مع بداية أول أيام عيد الفطر، مع مراعة التفاصيل المتعلقة بكل مادة.

 

وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أنه يجب على كل طالب وضع هدف أساسي أمامه يسعى إليه، وعلى أساسه يرتب جدول مذاكرته للمقررات الدراسية، فشعوره بإنجاز شيء ما في الجدول يخلق فيه دافع المثابرة والتحدي.

وأكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج  على ضرورة وضع جدول مناسب اعتبارا من أول أيام العيد لمذاكرة ومراجعة المقررات الدراسية، بما يساعد الطالب في تنظيم الوقت، وزيادة القدرة على التركيز والإنجاز، والالتزام بالوقت المحدد للإجابة على الأسلة في الوقت المحدد لها.

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