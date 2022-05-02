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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمين «البحوث الإسلامية» يؤدي صلاة العيد بمسقط رأسه في كفر الشيخ

الدكتور نظير عياد
الدكتور نظير عياد

أدى الدكتور نظير محمد عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، اليوم، الإثنين، صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بمسجد سيدي عمر طلحة، بمسقط رأسه بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

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وحرص أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، على مصافحة أبناء قريته، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتقط معه العديد من أبناء القرية الصور التذكارية وسط أجواء من البهجة والسرور والسعادة التي عمت بين الجميع، بحضور فضيلة الشيخ حسين أبو العينين، إمام وخطيب مسجد سيدي عمر طلحة.


وفي سياق متصل، أدى الآلاف من المواطنين في محافظة كفر الشيخ، صلاة عيد الفطر المبارك في 2513 مسجداً على مستوى المحافظة، وسط التزام تام بالضوابط والتعليمات التي أقرتها وزارة الأوقاف، ووسط أجواء مبهجة وسعيدة.

 

وأدى  عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، صلاة عيد الفطر المبارك، مع القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة في مسجد الإستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ، مقدماً التهنئة للأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يجعله عيد خير وسلام على المصريين.

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