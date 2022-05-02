شبانة عن فارق النقاط بين الأهلي والزمالك: الموسم الماضي يُعيد نفسه

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الموسم الحالي بالدوري الممتاز، مُشابه بشكل كبير جدًا للموسم الماضي، حيث نجح الزمالك في توسيع فارق النقاط مع الأهلي إلى 8 نقاط، مع ضغط مباريات الأحمر عقب تأجيل له بعض اللقاءات بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، بالرغم أن الزمالك متذبذب فنيًا لكنه قادر على تحقيق الانتصارات وهذه سمات الفرق الكبيرة.

وأوضح شبانة، الأهلي يتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة في حالة الفوز بهم سيتفوق على الزمالك بفارق نقطة، ولكن مستوى الأحمر في آخر 3 مباريات بالدوري مُقلقة للغاية.

وأتم شبانة، الموسم الجاري يشبه بشكل كبير الموسم الماضي في الدوري، والذي توج به الزمالك، وواصل الأهلي نزيف النقاط بسبب الإرهاق وخوض المؤجلات".