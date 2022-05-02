كشري: الأهلي مع موسيماني أصبح كالفرق الصغيرة

أشاد أحمد كشري نجم الكرة المصرية، بقرار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بدخول فريق الكرة، في معسكر مغلق طويل، من أجل تصحيح المسار داخل الفريق الأحمر.

وتابع كشري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، كان من المفترض أن يطلب موسيماني هذا المعسكر من أجل تصحيح أداء الفريق وتطويره، لكن تعجبت أن القرار جاء من الإدارة.

وأضاف، لم أفهم نهائيا الطريقة التي لعب بها الأهلي، مباراة أمس، من الواضح أن اللاعبين يعانون أيضًا على المستوى البدني والدليل الإصابات التي يتعرض لها اللاعبين في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى غياب الروح لدى اللاعبين، وهذا ما لم نعتاد عليه في النادي الأهلي".

وأتم كشري، هناك العديد من الأمور السلبية داخل فريق الكرة بالنادي الأهلي، هناك لاعبين تشارك ولا تستحق هذه الفرصة، الأهلي يلعب كرة قدم كالفرق الصغيرة، الغير قادرة على بناء الهجمات، واعتماده الوحيد على الكرات الطولية".