الرئيس السيسي يقدم هدايا لأسر شهداء الشرطة بمناسبة عيد الفطر المبارك.. فيديو

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي هدايا لأسر شهداء الشرطة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكرم الرئيس السيسي أهالي وأسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية، وذلك في إطار احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والشكر لـ أبطال مسلسل «الإختيار 3» و«عائدون»، قائلا «مش هتمشوا وفرصة في يوم العيد ان احنا نتكلم ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين».

قال الرئيس السيسي خلال مشاركته في احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء بقاعة المنارة: «كل سنة وانتم طيبين، واللي انتم عملتوا جزء كبير منه لصالح الأبطال والشهداء الذين ضحوا علشان مصر تعيش، وعايز اقولكم احنا قولنا أن التاريخ مش هنسيبه لحد».

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة ؛ صلاة العيد ؛ بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.