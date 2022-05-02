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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يعلن حالة الطوارئ لمواجهة وفاق سطيف الجزائري

موسيماني
موسيماني

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، أغلق ملف الدوري المحلي بصورة مؤقتة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما ومواصلة نزيف النقاط في الدوري. 

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC ، أن موسيماني طالب اللاعبين بضرورة غلق صفحة سيراميكا كليوباترا والتركيز في مواجهة وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل على استاد السلام وي.

وأضاف: موسيماني كلف أيضًا الجهاز المعاون له ومحلل الأداء بتجهيز ملف كامل عن مواجهات الفريق الجزائري سواء في دوري الأبطال او في الدوري الجزائري .

وأتم شبانة: موسيماني أكد أن الجميع في حالة تأهب قصوى والتركيز في لقاء وفاق سطيف لأنه سيكون عنق الزجاجة للجميع من أجل استعادة الثقة بالنفس ومواصلة الانتصارات الإفريقية ومن جهة أخرى مصالحة جماهيرنا بعد غضبها من النتائج المحلية مؤخراً.

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