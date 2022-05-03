بديل للفسيخ والرنجة .. فوائد الأسماك لا غنى عنها

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول الفسيخ والرنجة اليوم في أول أيام عيد الفطر المبارك 2022، ولكن البعض الأخر لا يفضل هذه الأكلة، لذلك البديل الصحي لها هي الأسماك.

فوائد الأسماك

وكشف دراسة جديدة وفقا لموقع nutrition، فوائد الأسماك.

1- تعتبر تغذية المأكولات البحرية (الأسماك والقشريات) منخفضة السعرات الحرارية وقليلة الدهون واللحوم البيضاء ومعترف بها على نطاق واسع كغذاء صحي.

2- القشريات واللحوم البيضاء الخالية من الدهن الرخويات هي مصدر جيد للبروتين. كونها كاملة في جميع الأحماض الأمينية الأساسية بالنسب الصحيحة.

3- تشير الدراسات البحثية إلى أن تناول الأسماك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والسمنة وارتفاع ضغط الدم، حيث الأطعمة البحرية تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة وتحتوي على نسبة عالية من الدهون المتعددة غير المشبعة "الصحية للقلب" ، بما في ذلك أحماض أوميغا 3 الدهنية.

4- توصي جمعية القلب الأمريكية باستهلاك المأكولات البحرية ، بما في ذلك استهلاك حصتين على الأقل من الأسماك الزيتية ، لتلبية متطلبات الأحماض الدهنية الأساسية والبروتينات والمعادن والفيتامينات التي تذوب في الدهون.

5- تعد المأكولات البحرية ، وخاصة الأسماك الزيتية ، مصدرًا غنيًا بفيتامين أ وأحماض أوميغا 3 الدهنية طويلة السلسلة (PUFA). فيتامين أ وأوميغا 3 مثل إيكوسابنتانويكاسيد (إيبا) ودوكوزابانتاينويكيد (دبا) وحمض دوكوساهيكسانويك (دي إتش إيه). ضرورية لصحة الغشاء المخاطي والجلد.

6- تشير الدراسات البحثية إلى أن هذه الأحماض الدهنية ، وخاصة DHA ، تلعب دورًا مهمًا في تطوير الجهاز العصبي ، وخاصة عند الرضع والأطفال.

7- تغذية المأكولات البحرية مليئة بالمعادن بما في ذلك الحديد (10.5٪ RDI) والسيلينيوم واليود والكالسيوم والزنك والبوتاسيوم والفوسفور (36.5٪ RDI) والمغنيسيوم. كما أنه مصدر غذائي غني باليود.

8- تشمل الفيتامينات الأساسية في المأكولات البحرية الأسماك النياسين وفيتامين ب 6 وفيتامين هـ وفيتامين ب 12 والثيامين والريبوفلافين.