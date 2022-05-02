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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

أمن القاهرة يكشف ملابسات واقعتي سرقة ويضبط الجناة

صدى البلد

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف ملابسات واقعتي سرقة وضبط مرتكبيها، بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبإستخدام التقنيات الحديثة.

الواقعة الأولي، تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من مباحث قسم شرطة التجمع الخامس يفيد ورود بلاغ من مواطن - مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة مشغولات ذهبية – 2 شاشة – هاتف محمول – كمية من الإكسسوارات من داخل مسكنه.

تمت الإجراءات بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، وأمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الفيوم تم ضبطه ، وبحوزته الهاتف المحمول – كمية من الإكسسوارات من متحصلات واقعة السرقة

واعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، كما أقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات الواقعة وتصرفه فى باقى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميليه "سيئ النية " أمكن ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها.

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وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيداها، كما إعترفا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تلقي اللواء طارق قنديل حكمدار القاهرة إخطارا من مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان اخطارا يفيد ورود بلاغ من مواطن- مقيم بدائرة الشروق قرر بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه بدائرة القسم ولدى عودته إكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى -هاتف محمول – متعلقات شخصية من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال إستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر أمكن ضبطه ، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى من متحصلات الواقعة.

وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب " كسر الزجاج " ، وأن المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة، كما أضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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