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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار نهائي.. فيفا يرفض إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

الجزائر والكاميرون
الجزائر والكاميرون

أصدر الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرار عاجل بشأن شكوى الإتحاد الجزائري، لطلب إعادة مباراته أمام الكاميرون، في إياب التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان منتخب أسود الكاميرون قد تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد الفوز على نظيره الجزائر بنتيجة 2/2 بمجموع المباراتين.

وتقدم الإتحاد الجزائري بشكوى للإتحاد الدولي لكرة القدم ضد الحكم الجامبي بكاري جاساما مُطالباً بإعادة مباراته أمام الكاميرون نظراً للأخطاء التحكيمية التي ارتكبها الحكم.

وأعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الحكم النهائي، والتي تضمن فرض غرامة مالية 3000 فرنك سويسري على الاتحاد الجزائري، بسبب استخدام الجماهير الألعاب النارية.

ولم يتخذ فيفا أي قرار بخصوص شكوى محاربي الصحراء ضد بكاري جاساما

أسود الكاميرون الجزائر اعادة مباراة الكاميرون والجزائر اخبار رياضة تصفيات كأس العالم 2022

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