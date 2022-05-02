مان يونايتد يفوز على برينتفورد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز على نظيره برينتفورد، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الـ 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول عن طريق البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 9 مُعلناً تفوق الشياطين الحمر في الشوط الأول على برينتفورد.

ثم أضاف رونالدو الهدف الثاني لمان يونايتد في الدقيقة 61 من ضربة جزاء.

وأخيراً سجل رافاييل فاران الهدف الثالث لفريق الشياطين الحمر في الدقيقة 71.

وبدء مان يونايتد بتشكيل مكون من:.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت – فيكتور لينديلوف – رافائيل فاران – أليكس تيليس

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي – نيمانيا ماتيتش – برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنثوني إيلانجا – كريستيانو رونالدو – خوان ماتا

وارتفع فريق مان يونايتد إلى المركز السادس برصيد 58 نقطة، بينما توقف رصيد فريق برينتفورد عند النقطة 40 في المركز الرابع عشر، من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.