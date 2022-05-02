البنك المركزي: 3.2 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية بأول العام الجاري للعملاء

ارتفعت أرصدة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لعملاء البنوك في نهاية يناير الماضي إلى 3.2 تريلين جنيه بعد أن كانت 3.1 تريليون في ديسمبر السابق له ومقارنة بـ 3.07 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن أرصدة التسهيلات الإئتمانية لعملاء البنوك من الحكومة قد بلغت 1.22 تريليون جنيه في يناير الماضي مقابل 1.185 تريليون جنيه في ديسمبر من العام الماضي ومقارنة بـ 1.166 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس السنة.



تضمنت تلك الأرصدة التسهيلات بالعملة المحلية والتي بلغت 840.31 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 7814.1 مليار جنيه في ديسمبر 2021 ومقارنة بـ 824.1 مليار جنيه في نوفمبر 2021.



وبلغت أرصدة تلك التسهيلات بالعملة الأجنبية نحو 367.7 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 370.904مليار جنيه في ديمسمبر السابق و مقارنة بـ 323.8 مليار جنيه في نوفمبر 2021.



وتضمنت التسهيلات لعملاء البنوك من خارج الحكومة نحو 1.944 تريليون جنيه في يناير الماضي مقابل 1.914 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 ومقارنة بـ 1.9 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام.

