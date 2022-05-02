الرئيس التنفيذي لتطبيق Truth Social المملوك لترامب يعلن إطلاقه على الويب نهاية مايو

قال ديفين نونيس، الرئيس التنفيذي لتطبيق Truth Social -الذى أطلقه الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب- إن التطبيق سيتم إطلاقه على الويب في نهاية شهر مايو الحالي.

وأكد ديفين نونيس إن Truth Social لم يحصل على الموافقة لإطلاقه في متجر Google Play المملوك لشركة جوجل للسماح له بإطلاقه على هواتف أندرويد، لذلك سيتم نسخة ويب منه خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار نونيس أن نسخة الويب الخاصة بتطبيق Truth Social التى سيتم طرحها نهاية شهر مايو الحالي ستكون متاحة لجميع المستخدمين سواء مستخدمي هواتف آيفون أو أندرويد كما سيتاح لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب.



وفي 21 فبراير الماضي تم إطلاق تطبيق Truth Social بشكل جزئي على هواتف آيفون حيث يمكن تحميله من خلال متجر شركة آبل App Store ، حيث اقتصر إطلاقه على الولايات المتحدة فقط.



وتصدر حينها تطبيق Truth Social ترتيب تنزيلات الهواتف الذكية لمتجر App Store في الولايات المتحدة ، وفقًا لبيانات من Sensor Tower ، متفوقة على التطبيقات الشائعة مثل TikTok.



وفى الوقت الحالي يواجه تطبيق Truth Social مشكلات عديدة بشأن توسعه منها عدم السماح له من شركة جوجل حتى الآن لإطلاقه على متجرها حيث يعد التوفر في Google Play ومتاجر تطبيقات آبل لجميع المستخدمين أمرًا أساسيًا لقدرة التطبيق على التوسع.

وقرر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إطلاق منصته بعدما تم حظره من جميع منصات التواصل الاجتماعي بشكل نهائي من النشر أو التعليق أو إبداء أية آراء على منصاتها بعد اتهامات له بالتحريض على العنف وتهديد الديمقراطية الأمريكية بعد أحداق اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي الذى أحدث العديد من الإصابات والوفيات وتسبب في فوضى كبيرة.

