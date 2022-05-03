صلاح عبد الله: ابنتي وحفيدتي كان لهم ملحوظات عن دايما عامر

كشف الفنان صلاح عبد الله، كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل دايما عامر، الذي تم عرضه في شهر رمضان .



وقال صلاح عبد الله في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" حفيدتي وبنتي كان لديهم بعض الملاحظات عن شكل المدرسة والنشاطات فيها بمسلسل دايما عامر وهذا يدل على حماسهم وحبهم للعمل الدرامي".

وأضاف صلاح عبد الله :" مش كل مدرسة زي الأخرى وقد تختلف في النشاطات عن التي تم تنفيذها في المسلسل".

وتابع صلاح عبد الله :" لأول مرة التقي مع الفنانة لبلبة في عمل فني، ولبلبة دي فنانة كبيرة قدمت أدوار سينمائية ودرامية عظيمة ".

