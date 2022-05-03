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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح عبد الله: ابنتي وحفيدتي كان لهم ملحوظات عن دايما عامر

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

 كشف الفنان صلاح عبد الله، كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل دايما عامر، الذي تم عرضه في شهر رمضان .


وقال  صلاح عبد الله في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :"   حفيدتي وبنتي كان لديهم بعض الملاحظات عن شكل المدرسة والنشاطات فيها بمسلسل دايما عامر وهذا يدل على حماسهم وحبهم للعمل الدرامي".

 

وأضاف صلاح عبد الله :"   مش كل مدرسة زي الأخرى وقد تختلف في النشاطات عن التي تم تنفيذها في المسلسل".

 

وتابع صلاح عبد الله :"  لأول مرة التقي مع الفنانة لبلبة في عمل فني، ولبلبة دي فنانة كبيرة قدمت أدوار سينمائية ودرامية عظيمة ".
 

صلاح عبد الله دايما عامر رمضان التعليم اخبار التوك شو

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