مشكلة مع الصراخ المستمر.. مي كساب: كنت مرعوبة من مسلسل اللعبة.. فيديو

كشفت الفنانة مي كساب، تفاصيل وكواليس مشاركتها في مسلسل " اللعبة " مع الفنان هشام ماجد والفنان شيكو .

وقالت مي كساب في حوارها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" كنت مرعوبة في أول موسم من اللعبة ".

وأضافت مي كساب : "وكان عندي مشكلة من فكرة الصراخ المستمر للشخصية التي اقوم بتقديمها في مسلسل اللعبة ".

وتابعت مي كساب:" دلوقتي لما بقابل اطفال بلاقيهم بيقولي لازم ترجعي تصرخي جامد في مسلسل اللعبة “، مضيفة:” هناك حالة تناغم وحب بين كافة أفراد فريق العمل ، والمخرج معتز التوني دمه خفيف وعارف إزاي يوظف كل ممثل ".

