الحركة دي.. طرح أغنية فيلم "واحد تاني" بصوت أحمد حلمي

طرحت شركة سينرجي فيلمز أغنية فيلم “واحد تاني” الذي يغني فيها الممثل أحمد حلمي في عودة لتقديم أغاني أفلامه مرة أخرى، باسم “الحركة دي” وهي من كلمات مصطفى حدوتة.

وعاد النجم أحمد حلمي إلى المنافسة السينمائية بعد غياب 3 سنوات، بفيلم "واحد تاني" ، حيث استطاع الفيلم تخطى مليون جنيه ليلة أمس الأحد -وقفة عيد الفطر المبارك - خاصة وأنه انطلق فى حفلتي العاشرة مساء والثانية عشر منتصف الليل وحصد إيرادات تخطت مليون جنيه فى حفلين فقط محققاً أعلى فى شباك التذاكر منذ انتشار فيروس كورونا.



فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.



وتدور أحداث فيلم واحد تاني حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.