أوكرانيا: المجر تريد الاستيلاء على جزء كبير من أراضينا

ادعى أليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أن بودابست أبلغت بالهجوم الروسي مقدمًا وتأمل في الاستيلاء على جزء من الأراضي الأوكرانية لنفسها، مضيفًا أنه ستكون هناك “عواقب وخيمة” على المجر.

يأتي هذا البيان بعد إضافة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى قائمة أعداء أوكرانيا.

وقال أليكسي دانيلوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطي تحذيرًا مبكرًا من أن أوكرانيا ستتعرض للهجوم.

وأضاف أن “المجر اعتقدت أنها يمكن أن تحتل جزءًا من الإقليم. هذا لن يحدث أبدا. سيكون النصر بالتأكيد لنا. وحول المجر، التي تصرفت بهذه الطريقة، سنرى ما ستكون العواقب على هذا البلد”.

وكان من المفترض أن يكون هذا إشارة إلى ترانسكارباثيا، وهي منطقة في غرب أوكرانيا بها حوالي 150.000 من السكان الهنجاريين العرقيين، والتي كانت محل نزاع بين تشيكوسلوفاكيا والمجر والاتحاد السوفيتي على مدار القرن العشرين.

في وقت سابق، اتضح أن رئيس الوزراء المجري الذي أعيد انتخابه مؤخرًا قد تمت إضافته إلى قائمة أعداء أوكرانيا، وقد قُتل بعض الأشخاص بعد إدراجهم هناك.

ويصنف الموقع أوربان على أنه “شريك لمجرمي الحرب الروس” و”داعية مناهض لأوكرانيا”.

وعلى الرغم من أن المجر عضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “الناتو”، فقد رفض أوربان إرسال أسلحة إلى أوكرانيا أو السماح بمرور هذه الشحنات عبر أراضي بلاده.

كما عارضت بودابست فرض حظر على الطاقة الروسية.