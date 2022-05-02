البيت الأبيض: العالم بأسره يجب أن يفهم استحالة الانتصار في حرب نووية

قالت المتحدثه باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الإثنين، إن العالم بأسره يجب أن يفهم استحالة الانتصار في حرب نووية.

وقالت ساكي في إفادة صحفية، “روسيا قالت بوضوح من قبل إنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية. نحن نتفق مع هذا، ومن المهم أن تفهم كل دول العالم ذلك”.

وأضافت أن بايدن متمسك بعدم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا .

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اهتمام بلاده بشكل جيد بما تفعله روسيا، وذلك على خلفية تحذير وزير الخارجية سيرجي لافروف من أن مخاطر اندلاع حرب نووية كبيرة جدا ولا يجب الاستهانة بها.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال برايس، إن مثل هذه التصريحات تعد جزءا من "نمط التصريحات العدائية" من قبل روسيا، واصفًا إياها بأنها "غير مسؤولة" ومحاولة واضحة لصرف الانتباه عن فشل موسكو في أوكرانيا.