عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: العالم بأسره يجب أن يفهم استحالة الانتصار في حرب نووية

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قالت المتحدثه باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الإثنين، إن العالم بأسره يجب أن يفهم استحالة الانتصار في حرب نووية.

وقالت ساكي في إفادة صحفية، “روسيا قالت بوضوح من قبل إنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية. نحن نتفق مع هذا، ومن المهم أن تفهم كل دول العالم ذلك”.

وأضافت أن بايدن متمسك بعدم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا .

البنتاجون: حاولنا الاتصال بـ شويجو ولكنه لم يبد أي اهتمام

رئيس أوكرانيا يحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اهتمام بلاده بشكل جيد بما تفعله روسيا، وذلك على خلفية تحذير وزير الخارجية سيرجي لافروف من أن مخاطر اندلاع حرب نووية كبيرة جدا ولا يجب الاستهانة بها.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال برايس، إن مثل هذه التصريحات تعد جزءا من "نمط التصريحات العدائية" من قبل روسيا، واصفًا إياها بأنها "غير مسؤولة" ومحاولة واضحة لصرف الانتباه عن فشل موسكو في أوكرانيا.

البنتاجون روسيا البيت الأبيض أوكرانيا لافروف موسكو أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

قرار نهائي.. فيفا يرفض إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

موضوعات متعلقة

البنتاجون: حاولنا الاتصال بـ شويجو ولكنه لم يبد أي اهتمام

تدمير 36 موقعا عسكريا.. صواريخ روسيا تكبد أوكرانيا خسائر فادحة

وزير دفاع أمريكا السابق: ترامب أراد إطلاق النار على المتظاهرين

خلال صلاة عيد الفطر.. اشتباكات عنيفة بين مسلمين والشرطة في إثيوبيا

إدراج رئيس وزراء المجر إلى قائمة الأعداء لـ أوكرانيا

زيلينسكي: لدينا علاقات تاريخية مع الدول العربية.. والأمن الغذائي يجمعنا

رئيس أوكرانيا يحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة

مأساة بأول أيام العيد.. غرق 6 أطفال في نهر الفرات بـ العراق

ترشيحاتنا

ثاني أيام العيد حار نهارًا لطيف ليلا.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 مايو

أوكرانيا: المجر تريد الاستيلاء على جزء كبير من أراضينا

عبد الحميد بسيوني مديرًا فنيًا لـ سموحة بعد رحيل أحمد سامي

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

برابوس تضع تعديلادتها الفريدة لـ زورق شادو 300 إديشن .. صور

البنوك تمويل احتياجات الحكومة للاسبوع المقبل بـ 44.5 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات الزمن الجميل في العيد.. صور

أميتاب باتشان.. حكاية النجم الهندي بطل تليفزيون العيد في التسعينات

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

لو ملكش في الفسيخ والرنجة.. 4 أكلات يمكن تناولها في العيد مع العيلة

فيديو

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

كوميدي وإثارة .. خريطة أفلام العيد في دور العرض

وصل لـ11 مليونا.. أغلى كارت شحن في مصر قيمته الحقيقية 10 جنيهات .. ما قصته؟

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ