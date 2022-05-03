فيديو جديد لاشتباكات بين الشرطة الإثيوبية ومسلمين في أديس أبابا.. فيديو

شهدت العاصمة الاثيوبية أديس ابابا، أمس الإثنين، أعمال عنف عقب صلاة عيد الفطر المبارك بين المسلمين والشرطة.

وحسب "فرانس برس" قال مسؤول مسلم، إن "شرطيا أطلق عن طريق الخطأ قنبلة غاز مسيل للدموع على مسلمين تجمعوا للصلاة في وسط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".

وقالت شرطة أديس أبابا في بيان: "تسببت أعمال شغب قام بها عدد قليل من الأفراد، أثناء صلاة العيد، بأضرار مادية".

وأضافت: "سنعلن لاحقا سبب اندلاع أعمال الشغب".

واتهمت الحكومة الإثيوبية "أعداء إثيوبيا التاريخيين"، من دون أن تحددهم، بأنهم حاولوا تنفيذ خطتهم الشيطانية أثناء صلاة العيد، دون أن تشرح سبب اندلاع العنف أو مساره.

أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن "المواجهات بدأت قرب استاد العاصمة الدولي الذي نظمت فيه الصلاة، ولدى امتلاء الاستاد، صلى من لم يتمكنوا من دخوله في الخارج ولا سيما في ميدان مسكل الكبير".

وقال مسؤول في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أديس أبابا: "ليس لدينا معلومات واضحة عن سبب اندلاع الصدامات.

وأضاف: "يبدو أن شرطيا أطلق قنبلة مسيلة للدموع عن غير قصد على حشد من المصلين المتجمعين للصلاة في ميدان مسكل"، مستشهدا بمتطوعين تولوا تنظيم الصلاة.