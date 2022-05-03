اتحاد الكرة: الوضع المالي أحد أهم أسباب رحيل كيروش

كشف حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأزمة المادية التي يعاني منها اتحاد الكرة كانت بين أسباب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش عن تدريب منتخب مصر".

وقال حلمي مشهور، في لقاء تم إذاعته عبر قناة "أون تايم سبورتس" بالساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "الوضع المالي لم يكن جيدا، وهو ما كان سببا في رحيل كيروش".

وأضاف: "كما تمسك كيروش بالحصول على عقد مدته ثلاث سنوات، وبالتالي لم نتلاق في الأفكار".

وأتم حلمي مشهور قائلا: "كان هناك اتفاق بالإجماع بين أعضاء اتحاد الكرة على فكرة استمرار كارلوس كيروش في قيادة منتخب مصر".

وكان اتحاد الكرة أعلن إنهاء التعاقد مع كارلوس كيروش بالتراضي خلال 10 إبريل الماضي، ليقوم بتعيين إيهاب جلال كمدير فني جديد للفراعنة خلفا للمدرب البرتغالي.

ويستعد منتخب مصر لخوض تصفيات أمم أفريقيا 2023 مع بداية شهر يونيو المقبل، حيث أوقعت الفرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات غينيا ومالاوي وإثيوبيا".