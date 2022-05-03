أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 3-5-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم أول أيام عيد الفطر.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 3-5-2022 في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 42 و 44 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة

الدواجن البلدى : بين 48- 50 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 42-45 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 42- 44 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 85 - 95 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 65 -70 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : بين 31 و 32 جنيهًا للكيلو

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 3-5-2022 فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الثلاثاء في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 8.25_8.5 جنيه

كتكوت ساسو : 5_5.25 جنيه

أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 3-5-2022 في السوق المحلية:

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 59-60 جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض بين 54-55 جنيها للطبق ، أما سعر البيض البلدي بين 62-63 جنيها.

أسعار البط اليوم الثلاثاء 3-5-2022 في السوق المحلية:

أسعار البط البلدي بـين 60-65 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 47 -49 جنيها للكيلو.