أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 3-5-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم أول أيام عيد الفطر.
وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 3-5-2022 في السوق المحلية:
الدواجن البيضاء : بين 42 و 44 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة
الدواجن البلدى : بين 48- 50 جنيهًا للكيلو
الدواجن الساسو : بين 42-45 جنيهًا للكيلو
الأوراك : بين 42- 44 جنيهًا للكيلو
البانيه : بين 85 - 95 جنيهًا للكيلو
الدواجن الرومي : 65 -70 جنيها للكيلو
الدواجن الأمهات البيضاء : بين 31 و 32 جنيهًا للكيلو
أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 3-5-2022 فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الثلاثاء في السوق المحلية كالتالي :
كتكوت أبيض: 8.25_8.5 جنيه
كتكوت ساسو : 5_5.25 جنيه
أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 3-5-2022 في السوق المحلية:
وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 59-60 جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض بين 54-55 جنيها للطبق ، أما سعر البيض البلدي بين 62-63 جنيها.
أسعار البط اليوم الثلاثاء 3-5-2022 في السوق المحلية:
أسعار البط البلدي بـين 60-65 جنيها للكيلو.
أسعار البط المسكوفي بين 47 -49 جنيها للكيلو.