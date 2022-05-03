السيطرة على حريق بأحد الكافيهات شرق الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية على حريق نشب في أحد الكافيهات بكورنيش سيدي جابر أسفل كوبري سيدي جابر، شرق الإسكندرية، ومنعت امتداده إلى الكافيهات المجاورة، دون خسائر بشرية.



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وبدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة سيدي جابر، بلاغًا بنشوب حريق في أحد المقاهي على كورنيش الإسكندرية أسفل كوبري سيدي جابر وتصاعد ألسنة لهب كثيف.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف من أجل السيطرة على الحريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لتتولى التحقيق.