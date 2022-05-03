المهندس العبقري.. التنسيق الحضاري يضع إبراهيم مصطفى كامل ضمن مشروع «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسم إبراهيم مصطفى كامل ضمن مشروع "عاش هنا"، حيث وضع لافتة تحمل اسمه وعنوانه فى شارع فتحى كامل بمركز سرس الليان بالمنوفية، على باب منزله.

ولد إبراهيم مصطفى كامل بمحافظة الدقهلية، وكان والده مصطفى محمد كامل من مؤسسي بنك التسليف الزراعي التعاوني، درس في مدرسة النقراشي باشا النموذجية بالقاهرة ثم الأورمان النموذجية، تخرج في كلية الهندسة سنة 1960، ثم عين معيدا بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وسافر في بعثه دراسية إلى فرنسا، كلية الفنون الجميلة العليا بباريس سنة 1966.

حصل على الدكتوراه في التخطيط، وكان موضوع الرسالة “مستقبل مصر في القرن 21 وكيفية الاستفادة من مياه النيل”، ودرس إدارة الأعمال والاقتصاد بمعهد ألكسندر هاملتون بنيويورك، وعمل خبيرا اقتصاديا ومستشارا للعديد من الرؤساء والملوك والأمراء.

وكان إبراهيم مصطفى كامل عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة منوف بالمنوفية في دورتي 1990 و1995، كما وضع تصورا لمستقبل مصر كمخطط اقتصادي، فوضع مشروع “كيف يمكن لمصر أن تأخذ ماء وطمي النيل من بحيرة السد العالي لاستصلاح حوالي مليون فدان من صحراء مصر”.





خبرة عالمية

ولفت المشروع انتباه العلماء والخبراء، واهتم الرئيس السادات بالمشروع والتصور الذي وضعه لخروج مصر إلى الصحراء، واستدعاه وأصدر قرارا سنة 1974 بعرض المشروع على بيوت الخبرة العالمية التي أقرت المشروع وأنه يمكن تحقيقه وتنفيذه.

من مؤلفاته كتاب “بحث نور الإيمان في الإعجاز العددي للقرآن”، وكتاب “مصر من الفناء إلى الرخاء”.